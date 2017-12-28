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مصدر اسرائيلي: قرار ترامب يعرقل إعادة فتح السفارة الاسرائيلية في عمان

مصدر اسرائيلي: قرار ترامب يعرقل إعادة فتح السفارة الاسرائيلية في عمان
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