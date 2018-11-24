مصدر: الرئيس العراقي لم يضع خطا أحمر على زيارته لقطر

الرئيس العراقي برهم صالح

أكد مصدر مقرب من الرئيس العراقي لـRT اليوم السبت، أن الأخير لم يضع خطاً أحمر على زيارته لقطر.

وقال المصدر لـRT إن "توقيت زيارة الرئيس العراقي لإيران والسعودية والكويت والإمارات رُتب في الأيام الأخيرة قبل الزيارة، ولم تكن هناك فرصة لترتيب لقاء مع دولة قطر"، مبيناً "ليس هناك أي موقف من قطر أو صطفاف مع دول ضد دولة".

وأضاف أن "صالح سيقوم بزيارات خلال الفترة المقبلة إلى عُمان وقطر وتركيا ودول أخرى".

وأشار إلى أن "الأمر يتعلق بترتيب الزيارات لا أكثر".

تأتي هذه التصريحات بعد أن نقلت صحيفة سعودية عن مصدر سياسي مطلع قوله إن "الرئيس برهم صالح تحفظ على زيارة قطر خلال جولته الأسبوع الماضي، التي شملت الكويت والإمارات والسعودية والأردن في إشارة واضحة لتجاهلها"