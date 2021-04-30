مصدر: بيان التعزية الفلسطيني بقتلى جبل الجرمق مزور

سخرت مصادر فلسطينية من البيان الذي تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي نقلا عن وسائل اعلام اسرائيلية والذي تحدث عن تقديم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تعازيه، بقتلى حادث تدافع في جبل الجرمق والذي اسفر عن نفوق وإصابة عشرات الإسرائيليين.

واستغرب المصدر من الثقة الكبيرة بين هؤلاء الذين تناقلو المنشور الاسرائيلي والنشطاء وبعض رواد مواقع التواصل بحيث نقلو هذه الوثيقة التي يظهر بوضوح التلاعب فيها من دون التدقيق والتمحيص

وكان النشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تلقفو بيان من موقع قناة ”i24 news“ الإسرائيلية الناطقة بالعربية، حيث زعمت إن عباس بعث“رسالة تعزية إلى الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، يوم الجمعة، أعرب فيها عن المواساة بضحايا حادث التدافع في منطقة جبل ميرون“.

وقُتل 45 إسرائيليًا، وأُصيب العشرات، مساء أمس الخميس، في حادث تدافع جراء انهيار جسر في منطقة جبل ميرون شمال إسرائيل، حيث كان يحضر عشرات الآلاف من اليهود احتفالًا دينيًا.