مصدر تركي.. جثة خاشقجي أُذيبت بـ”الأسيد” في منزل القنصل السعودي

الصحافي السعودي جمال خاشقجي

أكد مصدر بالادعاء العام التركي أن التحقيقات تفيد بأن جثة الصحافي السعودي جمال خاشقجي -الذي قتل قبل أكثر من شهر-تمت إذابتها بالكامل بواسطة أحماض كيميائية، ومن جهته قال مسؤول تركي أن بلاده لن تسمح بالتستر على الجريمة.

واشارالمصدر التركي إلى أن الفريق السعودي الذي قام بتصفية خاشقجي داخل قنصلية السعودية في في إسطنبول في الثاني من أكتوبر الماضي، تعامل مع جثة الضحية، حيث تمت إذابتها بالأحماض داخل إحدى غرف منزل القنصل السعودي محمد العتيبي.

وأشار المصدر إلى أنه تم العثور على بقايا حمض الهيدروفلوريك ومواد كيميائية خاصة، بعد فحص عينات أخذت من بئر ببيت القنصل ومن قنوات الصرف الصحي في المنطقة.

ومن جهة ثانية أكد نعمان قورتلموش نائب رئيس حزب العدالة والتنمية التركي إن تركيا لن تسمح لأحد بالتستر على ما وصفها بالجريمة الغادرة والمعادية للإنسانية.

وأضاف قورتولموش أن جريمة اغتيال خاشقجي لا يمكن الخلي عنها كأي مسألة سياسية عابرة.