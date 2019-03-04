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مصدر عبري: "إسرائيل" دمرت القواعد الإيرانية في دمشق وحمص

مصدر عبري: "إسرائيل" دمرت القواعد الإيرانية في دمشق وحمص
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