لم تذكر القناة كيف اخذت تصريحا من المسؤول في حزب الله اللبناني

أكد عضو في حزب الله، له علاقة مع قياديين كبار، أن الضربات الإسرائيلية دمرت تماماً الأهداف الإيرانية في القواعد العسكرية بمنطقتي دمشق وحمص، حسب قناة "كان" العبرية.

ولم تذكر القناة كيف اخذت تصريحا من المسؤول في حزب الله اللبناني

وحسب القناة، فإن "الخسائر الفادحة أثارت صدمة في صفوف حزب الله في سوريا ولبنان".

وتقوم الطائرات الاسرائيلية بغارات دورية على الموقاع الايرانية ومواقع مليشيات حزب الله في سورية وتتحدث عن استهداف شحنات اسلحة او اجتماعات لمسؤولين كبار