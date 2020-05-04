مصدر في الخارجية القطرية: الأنباء حول الانقلاب في البلاد كاذبة

أفاد مصدر في وزارة الخارجية القطرية، اليوم الإثنين، بأن الأنباء التي ظهرت في وسائل الإعلام حول الانقلاب في قطر هي مجرد حشو إعلامي.
وقال المصدر: "إنها أخبار كاذبة".
هذا وظهر في وقت سابق من اليوم، في وسائل التواصل الاجتماعي، شريط فيديو يُزعم أن تم تصويره صباح اليوم في منطقة الوكرة، سُمعت فيه أصوات إطلاق نار وتداول النشطاء على أنه انقلاب في قطر، في حين قال آخرون إنها فيديوهات مفبركة.
إطلاق نار كثيف ومروحيات في منطقة #الوكره في #الدوحة #قطر— مساعد بن سعد السحيمي ALSOHIMI (@Musaid_AlSohimi) May 4, 2020
هُناك مصادر تقول إنه #انقلاب_في_قطر
وأخرى تقول إن #حمد_جاسم بن جبر حاول الانقلاب بالتضامن مع عسكر الصملي بعد أمر تميم بن حمد التحقيق في فساد مالي واداري بشركاته
طول عمرهم خيانات
شيل ابوك حط ابوك عالحكم
الله يحمي شعب #قطر pic.twitter.com/MGRsWJaDg1
Reports of a failed coup in Qatar led by the ex prime minster @hamadjjalthani. What ignited the conflict few days ago was the huge financial cuts that were ordered by the de facto leader Hamed bin Khalifa on Bin Jassim’s share of the budget. #الوكرة pic.twitter.com/E4NSnssupM— بن هباس 🇸🇦 (@5a1di) May 4, 2020
الوكرة فيها إطلاق نار 😅😂😅— راشد الهاملي 🇶🇦 (@Alhamli_70) May 4, 2020
#الوكرة pic.twitter.com/YVioum40PJ