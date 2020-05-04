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مصدر في الخارجية القطرية: الأنباء حول الانقلاب في البلاد كاذبة

منشور 04 أيّار / مايو 2020 - 12:50
العاصمة القطرية الدوحة
العاصمة القطرية الدوحة

أفاد مصدر في وزارة الخارجية القطرية، اليوم الإثنين، بأن الأنباء التي ظهرت في وسائل الإعلام حول الانقلاب في قطر هي مجرد حشو إعلامي.

وقال المصدر: "إنها أخبار كاذبة"​​​.

هذا وظهر في وقت سابق من اليوم، في وسائل التواصل الاجتماعي، شريط فيديو يُزعم أن تم تصويره صباح اليوم في منطقة الوكرة، سُمعت فيه أصوات إطلاق نار وتداول النشطاء على أنه انقلاب في قطر، في حين قال آخرون إنها فيديوهات مفبركة.

 

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