مصدر لـ البوابة: النظام يشترط على اهالي درعا الاعتراف بالاسد رئيسا لوقف القصف على الاهالي

قال مصدر قريب من لجان التفاوض في درعا للبوابة ان قوات النظام السوري مدعومة بالمليشيات الايرانية استأنفت القصف على مناطق المدنيين في درعا البلد بعد ان رفضت لجنة التفاوض الموكلة من الاهالي مطالب النظام باصدار بيان فيه بعض الشروط:

وقال عامر الحوراني الناطق باسم تجمع احرار حوران للبوابة ان اللجان تسلمت رسالة نقلها قياديّون في اللواء الثامن للجنة التفاوض في الأحياء المحاصرة بمدينة درعا، لإصدار بيان رسمي من اللجنة تعترف فيه بالمطالب التالية:

1- الاعتراف بعلم النظام كعلم معترف به لكل سوريا وهو خط أحمر.

2- الاعتراف بجيش النظام بأنه المسؤول عن أمن سوريا.

3- الاعتراف ببشار الأسد كرئيس شرعي منتخب لسوريا.

وقال المصدر ان لجان الحوار رفضت مناقشة الامر وهو ما دفع قوات الاسد لتصعيد القصف على الأحياء المحاصرة

وأشار المصدر إلى أنّ النظام يسعى من خلال هذه المطالب إلى إحداث شرخ بين لجنة التفاوض وأهالي الأحياء المحاصرة.

وكان اجتماع قد عقد عصر اليوم السبت 28 آب، حضره الجانب الروسي وضباط النظام وقياديون من اللواء الثامن في مدينة درعا.

وكان اهالي درعا قد قاطعو الانتخابات الرئاسية ورفضوا المشاركة فيها وانطلقت مظاهرات ومسيرات في كافة مناطق الجنوب السوري تنديدا بمسرحية الانتخابات ونتائجها التي كانت معروفه سلفا.