تضارب الانباء بشان فقدان سجين في معتقل اسرائيلي

اكدت مصادر فلسطيني نقلا عن تقارير عبرية ان سلطات الاحتلال في سجن رومنيم اعلنت عن حالة الطوارئ بعد فقدان سجين فلسطيني لم تعلن عن اسمه، وفيما قالت معلومات ان السجين اسرائيلي يحاكم جنائيا، قالت اخرى ان المفقود اسير من حماس

وبعد ساعات من نشر الخبر على مواقع اعلامية عبرية عادت وحذفته وتحدثت عن خلل في عملية العد بين الارقام الميدانية والاخرى الموجودة على الكمبيوتر

ووكانت مصادر قالت انه واثناء العد واجراء الاحصاء اليومي اعلن عن عدم وجود السجين الموجه له 4 تهم وقالت ان قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية بدأت بالمسح داخل السجن وفي المنطقة المحيطة له

في الاثناء عقبت وكالة نيوبرس نقلا عن مصادر عبرية: البحث عن أسير أمني يتبع لحركة حماس فقد من سجن "رامون".

وتخشى اسرائيل من تمكن احد السجناء من الفرار على غرار ما قام به سته اسرى فلسطينيين العام الماضي من معتقل جلبوع هم الأسير محمود العارضة (46 عاما) من عرابة والمحكوم بالسجن لمدة 99 عاما، ويعقوب قادري (49 عاما) من بير الباشا والمحكوم بمؤبدين و35 عاما، وأيهم كممجي (35 عاما) من كفر دان والمحكوم بالسجن مؤبدين ومدى الحياة، ومناضل انفيعات (26 عاما) من يعبد، ومحمد العارضة (40 عاما) من عرابة، والمحكوم 3 مؤبدات و20 عاما، وزكريا الزبيدي (45 عاما) من مخيم جنين، وجميعهم من محافظة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وتمكن هؤلاء من حفر نفق وتمكنو من استنشاق الحرية لعدة ايام قبل ان يعاد اعتقالهم في عملية اطلق عليها اسم نفق الحرية