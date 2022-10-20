مصدر يكشف عدد "المسيرات" التي استهدفت أوكرانيا.. واشنطن: نمتلك أدلة تؤكد تورط إيران

قال مصدر روسي مطلع، إن الطائرات المسيرة "الانتحارية" التي يستخدمها الجيش الروسي في أوكرانيا، تظهر كفاءة عالية في رصد وتدمير الاهداف المعادية.

وأضاف المصدر، إن القوات الروسية استخدمت المئات من "الذخيرة المتسكعة" محلية الصنع "الدرونات الانتحارية"، وتمكنت من تدمير رادارات الدفاع الجوي الأوكراني، والانظمة الصاروخية المضادة للطائرات، وكذلك تدمير القوة البشرية للعدو في الملاجىء المحصنة.

واشار المصدر، إلى أن روسيا استخدمت عدة أنواع من "الدرونات"، منها نوعين من "لانسيت" ونوع من طراز "كوب".

وبين المصدر، أن "الطائرات الانتحارية" كانت تشكل عنصر مفاجأة للقوات الأوكرانية، من حيث عدم القدرة على رصدها ومشاهدتها، أو حتى سماع صوتها، إلى بعد فوات الأوان، وضرب الأهداف المطلوبة.

صدمة كبيرة للقوات الأوكرانية

وأوضح، أن طريقة تصنيع تلك "الدرونات" من حيث المستوى المنخفض لطيفها الفيزيائي، وعدم القدرة على مشاهدتها بواسطة الرادار والأجهزة الحرارية، شكل صدمة كبيرة للقوات الأوكرانية، وألحق خسائر بشرية فادحة بها.

وتمتلك مسيرات "كوب" القدرة على حمل راس حربي بزنة 3 كغم، بينما تبلغ سرعة "الذخيرة المتسكعة" 130 كم في الساعة، وتستطيع أن تحلق لمدة نصف ساعة.

بينما تستطيع مسيرة "لانسيت"، حمل رأس حربي يبلغ وزنه 3 كغم، مع مدى يبلغ 40 كم، وسرعة قصوى 110 كم في الساعة.

أما النسخة المحدثة من "لانسيت" فتحمل رأسا حربيا وزنه 5 كغم، وتتمتع بمدى أطول للتحليق في الأجواء

اتهامات أوروبية وأمريكية لإيران

ووجهت دول الإتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، اتهامات مباشرة لإيران بتزويدها روسيا، طائرات مسيرة، لإستخدامها في المعارك الدائرة بأوكرانيا، حيث أعلنت "كييف" امس أنها أسقطت أكثر من 220 طائرة مسيرة إيرانية.

وفي الوقت الذي تنفي فيه طهران الاتهامات الموجة لها، بشأن تزويدها لموسكو بالمسيرات الحربية، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إنها تمتلك أدلة وصفتها بالدامغة تدين طهران، وتؤكد تورطها في نقل المسيرات إلى روسيا، لضرب أهداف أوكرانية.

وأكد المتحدث باسم "الخارجية الأمريكية" نيد برايس، أن واشنطن لن تترد في فرض عقوبات على كل من يثبت ضلوعه في عمليات نقل المسيرات الحربية، من إيران إلى روسيا.

مجلس الامن الدولي

من جانبه وصف المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، الاتهامات الغربية بالكاذبة، مشيرا إلى أن مجلس الأمن الدولي لا يمتلك الصلاحيات للتحقيق في مثل هذه الاتهامات.

كما كشفت مصادر دبلوماسية فرنسية، النقاب عن عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي يوم الجمعة، لمناقشة حماية المدنيين، وبحث موضوع الضربات العشوائية التي تستهدف المدنيين في أوكرانيا.

واشارت المصادر إلى أن الجلسة ستعقد بناء على طلب فرنسا والمكسيك.