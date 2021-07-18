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مصرع الممثل الليبي هيثم درباش بانفجار قذيفة في بنغازي

منشور 18 تمّوز / يوليو 2021 - 05:19
مصرع الممثل الليبي هيثم درباش بانفجار قذيفة في بنغازي

وضعت قذيفة مجهولة المصدر حدا لمسيرة الممثل الكوميدي الليبي هيثم درباش، بعدما سقطت وانفجرت قربه في مدينة بنغازي شرقي البلاد.

وبحسب وسائل اعلام ليبية، فقد انفجرت القذيفة بالقرب من مصرف الوحدة في بنغازي، فيما لم تتوفر على الفور تفاصيل بشأن مصدرها.

وقال مصدر محلي أن شقيق درباش، أصيب بجروح ونقل إلى المستشفى .

وقالت وكالة الأنباء الليبية إن قذيفة نوع هاون سقطت أمام مقر مصرف الوحدة الواقع في منطقة الليثي في مدينة بنغازي، ما أدى الى مقتل درباش واصابة خمسة اخرين بينهم شقيقه.

ولاحقًا أعلن عن بتر رجل ”مفتاح“ شقيق هيثم درباش بسبب الإصابة التي تعرض لها جراء انفجار القذيفة.

وبدأت الأجهزة الأمنية، والغرفة الأمنية المشتركة في بنغازي، عمليات تحقيق واسعة لمعرفة مصدر القذيفة.

وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي أعلن في وقت سابق عن إغلاق المصارف، اعتبارًا من اليوم الأحد، لكنه عاد وتراجع عن قراره إثر ضغوط شعبية، مؤكدًا استمرار العمل حتى صباح يوم غدٍ الإثنين.

وتشهد المدينة الخاضعة لقوات المشير خليفة حفتر حالة فوضى من قتل وإخفاء قسري وخطف وابتزاز بين الحين والآخر.

وهيثم درباش (41 عاما) ابن لعائلة فنية، فوالده هو الممثل والمخرج إبريك درباش، حيث سبق أن تشاركا معا على خشبة المسرح في عدة أعمال فنية.

وقدم الممثل الراحل العديد من الأعمال سواء للمسرح أو التلفزيون وأكثر من 30 عملا مسرحيّا و9 أعمال مرئية و10 أعمال مسموعة أغلبها كوميدية.

ومن أبرز أعماله مسرحيتا "رايح في رايح" و"الجوهرة المفقودة"، فضلا عن مشاركته في مسلسلات درامية بينها "عطيني عقلك" و"أمسك وأطلق".

كلمات دالة:ليبياهيثم درباشبنغازي

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