مصرع جندي تركي في ادلب

تسبب هجوم استهدف رتلا عسكريا تركيا بسقوط قتيل وجرح عشرة آخرين، في هجوم نفذه مجهولون وقع قرب معبر باب الهوى شمالي محافظة إدلب السورية.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الرتل التركي المستهدف تألف من 7 آليات عسكرية، وأن الانفجار تزامن مع مرور القوات التركية على طريق كفرلوسين- معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا شمالي إدلب.

ورصد نشطاء المرصد سماع أصوات سيارات الإسعاف التي توجهت إلى موقع الانفجار، "حيث انتشلت عدة جرحى من القوات التركية بعضهم بحالة حرجة، وسط معلومات عن وجود قتلى أيضًا، فيما فرضت القوات التركية طوقًا أمنيًا حول الموقع ومنعت الوصول إليه".

من جهتها أوضحت وزارة الدفاع التركية في تغريدة عبر "تويتر" أن الجندي التركي قتل بقصف صاروخي استهدف قافلة تموين في منطقة عملية "درع الربيع" في إدلب، مشيرة إلى أنه تم نقل الجرحى على الفور إلى المستشفى.

وأضافت أنه "تم إطلاق النار على أهداف معروفة بعد الهجوم".

وفي 7 أبريل الماضي، أعلنت الوزارة عن مقتل عنصرين من قواتها بهجوم من قبل "وحدات حماية الشعب" الكردية في منطقة عملية "غصن الزيتون" شمال سوريا.

وعام 2016 أطلقت القوات التركية 3 عمليات عسكرية شمال سوريا شملت أراضي في محافظات حلب والرقة والحسكة ضد تنظيم "داعش" و"وحدات حماية الشعب" الكردية، و"درع الربيع" في إدلب ضد الجيش السوري في 27 فبراير 2020.

وتتعرض القوات التركية لهجمات عبر عبوات ناسفة وقذائف "الآربيجي"، فضلًا عن الاستهدافات المباشرة من قبل عناصر مجهولة.