مصرع جندي تركي وقافلة اميركية تدخل الاراضي السورية

قالت تقارير اعلامية ان قافلة من الشاحنات الفارغة والمصفحات الأمريكية دخلت الأراضي السورية قادمة من إقليم كردستان العراق، لاسترجاع أسلحة ومعدات عسكرية من قواعد أمريكية تم الانسحاب منها.

ياتي ذلك بعد قليل من اعلان وزير الدفاع الأمريكي أنه قد يتم نقل جميع القوات الأمريكية التي تنسحب من شمال سوريا إلى العراق لمواصلة الحملة ضد تنظيم "داعش" الإرهابي.

مصرع جندي

قالت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد، إن جنديا تركيا قتل وأصيب آخر جراء قصف من قبل وحدات حماية الشعب الكردية، في منطقة تل أبيض شمالي سوريا.

وذكرت وزارة الدفاع في بيان: "أثناء القيام بمهمة استطلاع ومراقبة في مدينة تل أبيض اليوم الأحد قتل أحد رفقاء السلاح وجرح آخر، بإطلاق نار من طرف وحدات حماية الشعب الكردية".

وأضافت في بيانها أن الجيش التركي رد على إطلاق النار، مشيرة إلى أنه "رغم اتفاق وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة في المنطقة الآمنة قامت وحدات حماية الشعب الكردية بـ20 خرقا".