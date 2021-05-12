مصرع جندي في استهداف جيب عسكري

لقي جندي اسرائيلي مصرعه واصيب 3 اخرين في قصف جيب عسكري كان يقوم بدورية على الحدود مع غزة وفق ما اعلنت مصادر اعلامية اسرائيلية

وقالت المصادر ان الهجوم تم بصاروخ كورنيت تم اطلاقه من قطاع غزة، وقد جرى اخلاء باقي الجرحى من تحت نيران كثيفة اطلقتها المقاومة الفلسطينية

الآن الحديث يدور عن صاروخ كورنيت آخر يستهدف قوات الاحتلال.. نلخص لكم ما جرى اللحظة… ضرب جيب للاحتلال بصاروخ كورنيت ومن... تم النشر بواسطة ‏رضوان الأخرس‏ في الأربعاء، ١٢ مايو ٢٠٢١

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، عن استهداف جيب إسرائيلي بصاروخ موجه أطلق من قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، “إطلاق صاروخ مضاد للدروع من شمال قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية”، مشيرا إلى أن “التفاصيل قيد الفحص”.

وأضاف أنه تم إطلاق صاروخ مضاد للدروع آخر من شمال القطاع باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

بدورها، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية عن إصابة 4 جنود بينهم 2 في حالة حرجة في هجوم بصاروخ موجه قبل ان تعود وتؤكد مصرع الجندي

وأكدت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس مسؤوليتها عن استهداف جيب إسرائيلي بصاروخ موجه من شمال قطاع غزة.