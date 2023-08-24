قتيلان من "كتائب القسام" بإنفجار وسط غزة (صور)

لقى شابان فلسطينيان مصرعهما اليوم الخميس في انفجار عرضي وقع داخل أحد مواقع المقاومة وسط قطاع غزة.

وقع الانفجار في موقع التل التابع لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، في منطقة دير البلح وسط القطاع. وأثار الانفجار صوتاً عالياً، تلاه وصول سيارات الإسعاف إلى الموقع.

أفادت التقارير بأن أحد الشهداء يُدعى أشرف حسين وهو من سكان دير البلح، والثاني يُدعى علي الدرة وهو من سكان مخيم البريج، وكانوا ينتمون إلى صفوف كتائب القسام.

أخي وصديقي أشرف حسين "أبو عبيدة" في ذمة الله شهيداً في مهمة جهادية..

اللهم تقبله في واسع رحمتك.. pic.twitter.com/B5tJhMTJBC — أدهم أبو سلمية #غزة 🇵🇸 (@adham922) August 24, 2023

أصدرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة بيانًا قصيرًا أكدت فيه وقوع الانفجار ووفاة أحد الأشخاص وإصابة آخر بحالة خطيرة، مشيرةً إلى أن الأجهزة المختصة تتابع الحادث.