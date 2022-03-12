مصرع شخصين بانفجار للغاز في فورونيج

بين مصدر في مديرية حالات الطوارئ بمقاطعة فورونيج، إن مزيجا للغاز والهواء انفجر في مبنى سكني بمدينة فورونيج وتسبب باندلاع حريق.

وذكرت المديرية، في بيانها اليوم، أنه ووفقا للمعلومات الأولية المتوفرة توفي شخصان نتيجة للحادث.

وأضاف البيان: "تم في الساعة 03.31، تلقي بلاغ يفيد بحدوث انفجار لمزيج من الغاز والهواء في مبنى سكني من تسعة طوابق متعدد المداخل بمدينة فورونيج، تلاه اندلاع حريق. ووفقا للمعلومات المتوفرة، تسبب الانفجار بانهيار السقف بين الطابقين الثالث والرابع واندلع حريق على مساحة 120 مترا مربعا".

وأشار مصدر في المديرية إلى أن رجال الأطفاء تمكنوا في الساعة 5.13، من إخماد النيران.

وبسبب الحادث، تم إجلاء 113 شخصا من سكان المبنى خلال عمليات الأطفاء والإنقاذ.

وتقوم السلطات المحلية، في الوقت الراهن، بإعداد مراكز إيواء مؤقتة لسكان المبنى المنكوب.