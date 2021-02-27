مصرع شرطيين ايرانيين برصاص مسلح

لقي شرطيين ايرانيين مصرعهما برصاص مسلح مجهول على جسر غوميشان في إيلام غربي البلاد.

واعلن التلفزيون الرسمي الايراني ان هجوما مسلحا شنه شخص على الاقل على نقطة تفتيش للشرطة

وأشار إلى أن "الحادث أسفر عن مقتل الشرطي محمد مهدي دريكوند، فيما أصيب الملازم الأول روح الله البصرة بجروح نقل على إثرها إلى المراكز الطبية لتلقي العلاج، ليعلن لاحقا عن وفاته متأثرا بجراحه".

ولم يذكر المصدر المزيد من التفاصيل عن الحادث، في حين لم تتبن أي جهة العملية.

وتقع إيلام على الحدود مع العراق حيث شهدت سابقا هجمات متفرقة ضد قوات الشرطة والحرس الثوري، من قبل جماعات معارضة.