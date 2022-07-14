  1. الرئيسية
  2. أخبار
  3. مصرع شقيقتين عربيتين في المانيا لرفض احداهن الزواج من الجاني

قصة نيرة اشرف في المانيا: مصرع شقيقتين عربيتين لرفض احداهن الزواج من الجاني

منشور 14 تمّوز / يوليو 2022 - 02:15
يسرا وزهرة: الشاب تسلل الى منزل الفتاتين متسلحا بـ بلطة وقام بالاجهاز عليهما 
يسرا وزهرة: الشاب تسلل الى منزل الفتاتين متسلحا بـ بلطة وقام بالاجهاز عليهما 

لقيت فتاتين عربيتين في المانيا حتفهما نحرا على يد شخص يحمل نفس الجنسية لرفض احداهما الزواج به، وقالت الشرطة الالمانية انه تم اعتقال الجاني الذي اقر بفعلته، في سيناريو مشابه لقصة فتاة المنصورة نيرة اشرف التي قتلت بسبب رفضها الزواج من الجاني 

وفي التفاصيل فان الشقيقتين زهرة ويسرا 27 و23 عاما وتحملان الجنسية الارتيرية قتلتا في منزلهما بمدينة المسهورن على يد شاب ارتيري يسكن في ميونخ .

وقالت تقارير اعلامية المانية ان الجاني هدد الفتاة الصغرى زهرة بعد رفضها الزواج منه، حيث طلبها اكثر من مرة، وعلى الرغم من قيام الفتاة بابلاغ الشرطة بالتهديد ، واستدعاءه وتوقيعه تعهدا بعدم الاقتراب منها او من شقيقتها، الا انه اقدم على فعلته الشنعاء في اول ايام عيد الاضحى 

وقالت الشرطة ان الشاب تسلل الى منزل الفتاتين متسلحا بـ بلطة وقام بالاجهاز عليهما 

 

كلمات دالة:ارتيريةالمانيةزهرة ويسراجريمة قتل

© 2000 - 2022 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...