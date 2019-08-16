مصرع شقيق زعيم طالبان الأفغانية في انفجار بمسجد في باكستان

قال عبد الرزاق تشميا قائد شرطة كويتا ”نُفذ الانفجار بقنبلة موقوتة زُرعت أسفل المقعد الخشبي المخصص للإمام“.

قال مصدران من حركة طالبان إن شقيق زعيم حركة طالبان الأفغانية هيبة الله أخونزاده كان بين أربعة أشخاص على الأقل قتلوا في تفجير وقع الجمعة في مسجد بجنوب غرب باكستان.

ويقع المسجد على بعد 25 كيلومترا من مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوخستان حيث ينشط متمردون انفصاليون ومتشددون إسلاميون.

وقال أحد المصدرين إن حفيظ أحمد الله هو الشقيق الأصغر لزعيم الحركة.

وقال عبد الرزاق تشميا قائد شرطة كويتا ”نُفذ الانفجار بقنبلة موقوتة زُرعت أسفل المقعد الخشبي المخصص للإمام“.

وكويتا هي عاصمة إقليم بلوخستان المضطرب حيث ينشط انفصاليون ومتشددون.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الانفجار.

وقال شفقة جانجوا المسؤول في الشرطة لرويترز ”قد يرتفع عدد القتلى نظرا لأن إصابات بعض الضحايا بالغة“.

وقُتل خمسة أشخاص منهم اثنان من أفراد الأمن وأصيب 27 آخرون في انفجار بالقرب من مركز للشرطة في كويتا في يوليو تموز بعد أسبوع من انفجار مماثل أسفر عن مقتل شخصين.

