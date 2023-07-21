مصرع ضابطين ايرانيين خلال "مكافحة تهريب المخدرات"

لقي ضابطان ايرانيان من قوات مكافحة المخدرات في محافظة كهكيلوية وبوير مصرعهما خلال اشتباك قوات الأمن مع مهربي المخدرات على طريق ياسوج-أصفهان.

وقالت مصادر اعلامية رسمية ايرانية انه تم توقيف سيارتين تحملان شحنة من المخدرات في مدينة بوير أحمد بعد الاشتباه بهما الا انهما تمكنا من الهرب بعد ان فتحا النار على القوات الامنية

واعلنت وكالة انباء ايرنا الرسمية مقتل النقيب مهدي أميني والملازم أول سيروس درخشان فر في هذا الاشتباك.

ولم تعلن التقارير الايرانية عن مصير المهربين ، حيث تكافح السلطات الايرانية بشدة تهريب المخدرات والكبتاغون "في بلادها فقط"