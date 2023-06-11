مصرع ضابطين بهجوم مسلح على نقطة عسكرية في العراق

كشف الجيش العراقي عن مصرع ضابطين اثنين أحدهما برتبة مقدم والآخر برتبة ملازم أول وأيضا إصابة 3 جنود بهجوم مسلح استهدف نقطة عسكرية في محافظة كركوك.

وبين الجيش العراقي في بيان نشره أن هذا الهجوم جاء ردا على "الضربات الموجعة والعمليات النوعية التي نفذتها القوات المسلحة ضمن قواطع المسؤولية.

وأشار البيان إلى أن تلك الضربات كبدت عناصر عصابات تنظيم داعش خسائر كبيرة في أرواحهم وقتلت مجموعة كبيرة من قياداته.

وأقدمت عناصر ارهابية في الساعة 22:00 من يوم أمس بالتعرض بواسطة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة لنقطة تابعة الى اللواء 32 بالفرقة 8 في الجيش العراقي بالقرب من قرية تل الورد بمحافظة كركوك.

وأسفر الإعتداء بحسب البيان إلى استشهاد ضابطين اثنين أحدهما برتبة مقدم والآخر برتبة ملازم أول كما أصيب في الواقعة 3 من الجنود.

ولفت بيان الجيش بالمباشرة بلجنة تحقيق مشتركة للتحري والوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.