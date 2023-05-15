مصرع ضابط سوري رفيع وسط البلاد

لقي العميد الركن في الجيش النظامي السوري إياد مرهج سركل حتفه بانفجار لغم ارضي في ارياف حماة وسط البلاد

وقالت مصادر في المعارضة السورية للبوابة ان العميد الركن إياد مرهج سركل قائد سلاح المدفعية في مدينة ديرالزور والذي ينحدر من مدينة حمص ، قتل بلغم ارضي أثناء حملة التمشيط في المنطقة الشرقية من مدينة حماة

وقالت تقارير ان عائلة العميد القتيل تلقت انباء مصرعه من قيادة الجيش السوري وابلغتهم بانه استشهد "أثناء أداء واجبه في الدفاع عن الوطن" .

بعد عودة داعش.. مصرع ضابط سوري في حماة

ولم تستبعد المصادر ان يكون العميد مرهج لقي مصرعه في كمين لتنظيم داعش الذي ينشط في المنطقة حيث ان الجيش النظامي السوري يقوم بعملية تمشيط في قطاعات بالبادية بناحية تدمر وريف دير الزور الغربي وقد اعلنت مصادر اعلامية مقربة من النظام ان قوات الجيش تقوم بعمليات ملاحقة لخلايا داعش في مناطق الارياف في المحافظات الوسطى والشمالية

والاسبوع الماضي اعلنت القوات النظامية السورية عن مقتل 4 عناصر من صفوفها بينهم ضابط برتبة ملازم أول يدعى علي العلي.

وعاد تنظيم داعش الارهابي وخلاياه السرية لتنشط فجاة في مناطق البادية السورية بالتزامن مع محادثات يجريها النظام السوري مع الدول العربية لعودته الى حضن الجامعة العربية على اساس انتهاء الحرب الاهلية المستمرة منذ 12 عاما

