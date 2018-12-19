مصرع عدد من قيادات ميليشيا الحوثي في غارة جوية بحجة

أسفرت الغارات عن مصرع عدد من قيادات المليشيا أبرزهم المدعو صالح عبدالله عبيد المطري

لقي عدد من القيادات الميدانية لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، مصرعهم جراء غارة جوية نفذتها مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، في محافظة حجة شمالي غرب البلاد.

وقال موقع الجيش الوطني اليمني (سبتمبر نت) إن مقاتلات التحالف استهدفت، الثلاثاء، اجتماعا لقيادات الميليشيا كانت تعقده في مقر لها في مزارع ‎النسيم بمديرية حرض شمال غربي المحافظة.

وأسفرت الغارات عن مصرع عدد من قيادات المليشيا أبرزهم المدعو صالح عبدالله عبيد المطري، والمدعو نور الدين المرتضى، والمدعو محمد المحطوري، والمدعو مجاهد الأهنومي.