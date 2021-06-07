مصرع عروسين عراقيين بعد عقد قرانهما بدقائق

العريس - وبعد عقد القران توجه إلى منزله، لكنه كان يقود مركبته بسرعة جنونية.

تحول أحد الأعراس في العراق إلى فاجعة الإثنين، إثر مصرع زوجين بحادث مروري بعد دقائق قليلة من عقد قرانهما في محكمة محافظة كركوك شمالي البلاد.

وقال الملازم أول في شرطة كركوك أيهم الجنابي: إن حادثاً مروريًا مروعًا وقع في ناحية "الزاب الأسفل" جنوبي كركوك، لزوجين كانا قد عقدا قرانهما في المحكمة المختصة للتو.

وأوضح الجنابي للأناضول، أن السائق - هو العريس - وبعد عقد قرانه توجه إلى منزله، لكنه كان يقود مركبته بسرعة جنونية ما أدى إلى فقدانه السيطرة عليها وانقلابها عدة مرات.

وأشار إلى أن "الحادث تسبب بوفاة الزوجين إلى جانب والدة وشقيقة العريس، فيما أصيبت والدة العروس إصابات خطرة نقلت على أثرها إلى المستشفى.

ووفق إحصائية سابقة أصدرتها مفوضية حقوق الإنسان العراقية (رسمية ترتبط بالبرلمان)، فإن 1552 شخصاً لقوا مصرعهم، وأصيب أكثر من 10 آلاف آخرين بحوادث سير في العراق خلال 2020.

وتعاني الطرق الرئيسية والطرق الرابطة بين المدن الكبيرة من أضرار بالغة تتسبب بشكل يومي بحوادث مرورية، وفق خبراء في مجال السلامة المرورية.

وتقول المؤسسات الرسمية العراقية، إن العديد من سائقي المركبات لا يلتزمون بتعليمات القيادة الآمنة للمركبات خصوصا بتجاوز السرعة المحددة في الشوارع.