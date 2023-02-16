مصرع عسكريان بتحطم مروحية بالولايات المتحدة

البوابه - قتل شخصان عسكريان مصرعهما بتحطم مروحية عسكرية من نوع "بلاك هوك" كانت في رحلة تدريبية قرب مدينة هانتسفيل في ولاية آلاباما المجاورة لتينيسي. جنوب البلاد.



وأشار بيان للحرس الوطني بولاية تينيسي إنّ المروحية تابعة له وتحطّمت عصر الأربعاء خلال رحلة تدريبية، وكان على متنها شخصان عسكريان في الحرس الوطني وقد لقيا مصرعهما في الحادث. الذي لم يسفر عن إصابات أخرى على الأرض.



ولفت المتحدث باسم الحرس الوطني روبرت كارفر إلى إنّه من السابق لأوانه مناقشة أسباب تحطّم الطائرة مشيراً في الوقت ذاته إلى أنّ السلطات فتحت تحقيقاً في الحادث.



