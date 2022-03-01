مصرع قيادات من داعش في غارة شنتها اف 16 العراقية

لقي ثلاثة عناصر من تنظيم "داعش" مصرعهم، بضربات جوية في محافظة الأنبار، بحسب ما أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق.

رئيس الاركان في ديالى

ووصل رئيس اركان الجيش الفريق الركن عبد الأمير يار الله ،اليوم الثلاثاء، الى قيادة عمليات ديالى. وذكر بيان لوزارة الدفاع، ان يار الله عقد اجتماعاً امنياً موسعاً مع القيادات الامنية والعسكرية، فور وصوله الى المحافظة، مشيراً الى ان رئيس اركان الجيش يتابع ميدانياً مستوى الاستعداد القتالي.

غارة على وكر لداعش

وأوضحت الخلية في بيان، أن "القوة الجوية نفذت بواسطة طائرات F_16 العراقية ضربة جوية استهدفت مفرزة تابعة لعصابات داعش الإرهابي في محافظة الأنبار في منطقـة شـعيب الضايع ضمن قاطع قيـادة عمليات الجزيرة أدت الى مقتل احد عناصر عصابات داعش الإرهابية".

ولفتت إلى أن "طائرات F_16 العراقية نفذت أيضا ضربتين جويتين أسفرتا عن قتل عنصرين من عصابات داعش الإرهابية في المكان ذاته، حيث بلغ عدد القتلى 3 عناصر من العصابات الإرهابية" ورجحت مصادر ان يكون قيادي بين القتلى

وأضافت: "هذه العمليات الاستباقية تأتي للقضاء على العناصر الإرهابية وعدم إعطاء فرصة لها لإيجاد ملاذات آمنة".

واشارت الخلية في بيان إنّ "العمليات متواصلة تقوم بها القوات المسلحة لملاحقة بقايا عناصر العصابات الإرهابية، مسنودة بالجهد الاستخباري، وبناءً على المعلومات الاستخبارية الواردة من جهاز المخابرات الوطني العراقي وبالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، نفذت القوة الجوية هجومها على داعش

استهداف رتل للتحالف

وفي وقت سابق أفاد مصدر أمني يوم الثلاثاء، باستهداف رتل تابع للتحالف جنوبي العراق. وقال أنه تم استهداف رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي على الطريق السريع بين الناصرية والسماوة. وأضاف المصدر؛ أن الاستهداف لم يسفر عن اضرار