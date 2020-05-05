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مصرع قيادي بارز من داعش برصاص الامن العراقي

منشور 05 أيّار / مايو 2020 - 05:00
تأتي هذه العملية عقب عدة هجمات شنتها خلايا من التنظيم
تأتي هذه العملية عقب عدة هجمات شنتها خلايا من التنظيم

نفذت القوات الأمنية العراقية عملية نوعية بإشراف قيادة العمليات المشتركة تحت اسم أسود الصحراء، بهدف البحث عن خلايا نائمة لتنظيم داعش الإرهابي، قتلت خلالها 5 عناصر إرهابية من التنظيم أحدهم القائد العسكري لقطاع غرب الأنبار “أبو قسورة”.

وذكرت خلية الإعلام الأمني في العراق أن قوة تتبع قيادة عمليات الجزيرة طاردت مركبة تحمل 5 عناصر إرهابية حاولوا الاختباء داخل مبنى سكني مهجور قبل أن ينفجر عليهم إذ اتضح أنه كان مفخخا، ما أدى إلى قتلهم جميعا، وعثر في مركبتهم على 80 عبوة ناسفة تم إبطال مفعولها من قبل قوات الهندسة.

وتأتي هذه العملية عقب عدة هجمات شنتها خلايا من التنظيم استهدفت قوى أمنية ومليشيا الحشد الشعبي ما أسفر عن وقوع عدد من القتلى بينهم.


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