مصرع قيادي في غارة للتحالف وسيدة يمنية تقتل وتصيب 13 حوثيا

هناء حسين حميد النمشة أرادت الأحد أن تدفن شقيقها الذي استشهد يوم السبت

تصدت امرأة من مديرية كشر في محافظة حجة شمال غرب اليمن أمس الأحد، لحملة حوثية مكونة من 3 أطقم جنوب المديرية.

وقال مصدر محلي في المديرية، إن "الشهيدة هناء حسين حميد النمشة أرادت الأحد أن تدفن شقيقها الذي استشهد يوم السبت برصاص الحوثي، لكن المليشيات منعتها، وهاجمتها بـ 3 أطقم من المسلحين"، وفق ما ذكره موقع "المشهد" اليمني اليوم الإثنين.

وأضاف المصدر، أن "هناء النمشة هرعت إلى المنزل لتأخذ سلاح شقيقها الشهيد وتخرج لتواجه أطقم الحوثيين الثلاثة وتقتل منهم ثلاثة وتصيب 10 آخرين بجروح قبل أن تقتل برصاص تلك المواجهات".

مصرع قيادي حوثي

أعلنت ميليشيا الحوثي الانقلابية مصرع قيادي بارز في صفوفها في غارة جوية خلال المعارك الدائرة في حجور بمحافظة حجة.

وقالت مصادر يمنية، إن القيادي الحوثي البارز الذي قتل هو مدير أمن مديرية ريدة بمحافظة عمران ماجد الجيش، المكنى بـ"أبو علي الجيش"، وفق ما ذكرهموقع "المشهد" اليمني اليوم الإثنين.

وقالت إدارة أمن محافظة عمران التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية في بيان، إن "القيادي الحوثي ماجد الجيش لقي مصرعه في غارة جوية خلال المعارك الدائرة في حجور بمحافظة حجة، شمال غرب اليمن".

ويعد ماجد الجيش من أبرز القيادات الميدانية في صفوف الميليشيا وأحد المتهمين بتصفية اللواء حميد القشيبي في محافظة عمران في يوليو (تموز) 2014.