مصرع كامل طاقم ناقلة النفط الايرانية المنكوبة في بحر الصين الشرقي

الناقلة الإيرانية غرقت بشكل كامل بعد أن اندلعت النيران مجددا فيها

أفاد التلفزيون الإيراني أن جميع أعضاء طاقم ناقلة النفط الإيرانية التي اصطدمت بسفينة أخرى في بحر الصين الشرقي منذ أكثر من أسبوع، لقوا مصرعهم.

ونقلت قناة "Press TV" الإيرانية عن مصدر في القوات البحرية الإيرانية تأكيده مقتل جميع أعضاء الطاقم للناقلة المنكوبة.

من جهتها نقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن مصدر في لجنة متابعة حادثة الناقلة المنكوبة والمتواجد حاليا في ميناء شنغهاي شرقي الصين، عن أسفه، موضحا أنه عقب الانفجارات القوية التي حدثت اليوم الأحد في الناقلة فإنه لا أمل في العثور ناجين.

وصرحت وكالة "تسنيم" الإيرانية أن الناقلة الإيرانية غرقت بشكل كامل بعد أن اندلعت النيران مجددا فيها منذ صباح اليوم الأحد.

يذكر أن ناقلة النفط "سانتشي" التي تملكها شركة إيرانية تحمل علم بنما، اصطدمت بسفينة الشحن "CF Cristal" من هونغ كونغ بالقرب من الساحل الشرقي للصين مساء 6 يناير/كانون الثاني الجاري. وأفاد التلفزيون المركزي الصيني آنذاك أن ناقلة النفط كانت تقل لحظة الحادث 32 شخصا بينهم 30 مواطنا إيرانيا وعضوان من بنغلاديش.

وأدى الحادث إلى فقدان الاتصال مع ناقلة النفط التي كانت تحمل 136 ألف طن من مكثفات الغاز. وأعلنت وزارة النقل الصينية الخميس الماضي وقوع انف