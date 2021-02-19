مصرع مسؤول فرنسي بسكين لاجئ سوداني

القت الشرطة الفرنسية القبض على لاجئ سوداني في احد مراكز ايواء اللاجئين بعدما اقدم على طعن مسؤول فرنسي حتى الموت

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فقد اقدم الجاني بتسديد عدة طعنات إلى رب العائلة البالغ من العمر 46 عاما في مدينة بو الفرنسية ما أدى إلى مقتله

وجه وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، تعازيه إلى عائلة الضحية، مضيفا أنه سيغير جدول أعماله من أجل التوجه إلى باو ومقابلة موظفي جمعية استقبال اللاجئين وكذلك المسؤولين المحليين.

يأتي هذا الهجوم بعد هجمات ذات طابع إرهابي شهدتها البلاد في أواخر السنة الماضية (2020)، طالت معلما فرنسيا، ومصلين في إحدى الكنائس في مدينة نيس الساحلية، ما رفع من منسوب الاستنفار الأمني، ودفع السلطات إلى تشديد رقابتها على بعض المراكز التي تثير الشبهات.

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