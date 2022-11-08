مصرع مستوطن متأثرا بإصابته.. وأوامر بهدم منازل شهيدين في جنين

لقي مستوطن اسرائيلي، يبلغ من العمر 63 عاما، مصرعه صباح اليوم الثلاثاء، متأثرا بإصابة تعرض لها قبل أسبوعين، جراء عملية طعن من قبل فلسطيني في قرية الفندق الواقعة على الطريق بين نابلس وقلقيلية شمالي الضفة الغربية.

وأفادت صحيفة عبرية، بأن المستوطن شالوم سوفر، من مستوطنة "قدوميم"، والذي يملك محلا تجاريا داخل المستوطنة، تعرض لهجوم من قبل فلسطيني، بعد دخوله قرية الفندق.

وقالت "يديعوت أحرونوت"، عندما أراد سوفر الخروج من القرية، على ما يبدو للقيام ببعض التسوق، تعرض للطعن في بطنه وأصيب بجروح وصفت بالمتوسطة الخطورة.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن حادث الهجوم على المستوطن، ناجم عن خلفية قومية، وأنه تم القبض على منفذ الهجوم، بعد ثلاث ساعات من العملية، بينما تم نقل المصاب إلى مستشفى شيبا في تل هشومير قرب تل أبيب.

وأصدرت سلطات الإحتلال، أوامر بهدم منازل الشهيدين أحمد وعبد الرحمن عابد، اللذان نفذا عملية إطلاق نار عند معبر الجلمة شمال جنين، في الرابع عشر من أيلول الماضي، وأسفرت عن مصرع الضابط الاسرائيلي "بار فلاح".

وصدرت أوامر الهدم بعد رفض التماسات أهالي منفذي العملية "وفقا للمواقع العبرية.

وتشهد أراضي الضفة الغربية المحتلة، توترا ومواجهات واشتباكات مسلحة، خاصة في منطقتي نابلس وجنين، عقب إطلاق قوات الإحتلال الاسرائيلي، عملية أطلقت عليها اسم "كاسر الأمواج" لوقف العمليات المسلحة ضد جنودها والمستوطنين، مما أسفر ذلك عن سقوط مئات الشهداء والجرحى الفلسطينيين.