مصرع مسلح برصاص الشرطة المصرية في الصعيد

الأمن المصري يقتل مسلحا ويصيب آخر في الجبل الغربي بالفرافرة

تمكن الأمن المصري من تصفية أحد العناصر المسلحة وإصابة آخر، أمس الثلاثاء، في منطقة الجبل الغربي على طريق الفرافرة بصعيد مصر.



ورصد جهاز الأمن الوطني المصري العناصر المسلحة بالجبل الغربي على طريق الفرافرة، واتخاذهم الجبل وكرا لهم استعدادا لتنفيذ عدد من العمليات الهجومية.

وتبادلت القوات المصرية النيران مع المسلحين، وأسفرت الاشتباكات عن مقتل أحدهم وإصابة آخر، والتحقيق جار لتحديد هويتهما.

وذكر مصدر أمني، أن القوات تمكنت من إلقاء القبض على بقية أعضاء الجماعة المسلحة وبحوزتهم أسلحة آلية وذخيرة، وكتب تكفيرية وخرائط وأدوات تصنيع متفجرات ومستلزمات إعاشة.