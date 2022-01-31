مصرع ملكة جمال اميركا السابقة بطريقة بشعة

قال الشرطة الاميركية انها عثرت على جثة الفائزة بمسابقة ملكة جمال الولايات المتحدة الأميركية (30 عاما) لعام 2019، تشيسلي كريست، أسفل بناية سكنية في نيويورك حيث اشتبهت الاجهزة الامنية باقدام المغدورة على الانتحار.

امنياتها بالراحة والسلام

وقبل وفاتها بساعات، نشرت كريست صورة لها على موقع إنستغرام، وكتبت إلى جانبها: "أتمنى أن يجلب لك هذا اليوم الراحة والسلام".

وأعلنت أسرتها "وفاة حبيبتنا، في خبر حزين ومؤلم للغاية"، مضيفة أن "نورها كان مصدر إلهام للآخرين في جميع أنحاء العالم بجمالها وقوتها".

وأوضحت أسرتها في بيان "جسدت تشيسلي الحب وخدمت الآخرين، سواء من خلال عملها كمحامية تناضل من أجل العدالة الاجتماعية، أو ملكة جمال الولايات المتحدة الأميركية ومذيعة ضيف في برنامج "إكسترا".

من هي تشيسلي كريست؟

فازت كريست بمسابقة ملكة جمال الولايات المتحدة الأميركية في مايو 2019، كما كانت من بين أفضل عشر متسابقات في مسابقة ملكة جمال الكون في ذلك العام.

وفازت بلقب ملكة جمال كارولينا الشمالية في محاولتها الخامسة، قبل أن تفوز بلقب ملكة جمال الولايات المتحدة الأميركية.

ولدت كريست في 28 أبريل 1991 في جاكسون، بولاية ميشيغان، والتحقت بالمدرسة الثانوية في ساوث كارولينا قبل تخرجها بمرتبة الشرف من جامعة ساوث كارولينا.

حصلت كريست على ترشيح لجائزة إيمي في عام 2020 عن عملها كمراسلة في برنامج "إكسترا" الترفيهي الشهير في الولايات المتحدة.

وقالت شركة "وارنر بروس" التي تنتج البرنامج: "قلوبنا محطمة من وفاة تشيسلي التي لم تكت فقطا مجرد جزء حيوي من عرضنا، بل كانت جزءا محبوبا من عائلتنا وأثرت في طاقم العمل بأكمله".

كانت عملت كمحامية في شركة مقرها في شارلوت، بولاية نورث كارولينا، حيث كانت قد حصلت على شهادة في القانون وماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ويك فورست.