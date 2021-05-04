مصرع دبلوماسية سويسرية كبيرة في طهران

الموظفة هي ثاني أكبر مسؤول بالسفارة السويسرية. وقالت وسائل اعلام انها سقطت من مبنى مرتفع.

أفاد التلفزيون الإيراني بمقتل السكرتيرة الأولى في السفارة السويسرية بطهران إثر سقوطها من برج بشمال العاصمة الإيرانية، طهران.

وقال المتحدث باسم الطوارئ الإيرانية، مجتبى خالدي: "مقتل موظفة (51 عاما) في السفارة السويسرية إثر سقوطها من برج في حي كامرانية بشمال طهران".

وتابع قائلا: "لم يتبين حتى الآن سبب سقوطها، سواء كانت الموظفة انتحرت أم أنه ناجم عن حادثة ما".

وقالت وكالة مهر إنه تبين أنها تشغل منصب سكرتيرة أولى في السفارة السويسرية.

وتمثل سويسرا المصالح الدبلوماسية للولايات المتحدة في إيران منذ قطع العلاقات بين واشنطن وطهران بعد فترة وجيزة من قيام الثورة الإسلامية في إيران عام 1979.