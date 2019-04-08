مصرع واصابة 6 جنود اميركيين في افغانستان

قتل ثلاثة من الجنود الأميركيين ومتعاقد واحد وأصيب ثلاثة جنود أميركيين آخرين

أعلن حلف شمال الأطلسي أن ثلاثة جنود أميركيين ومتعاقدا يعمل مع الجيش الأميركي قتلوا بانفجار سيارة مفخخة قرب قاعدة باغرام الجوية الاثنين، بعد أن أعلنت طالبان مسؤوليتها عن ذلك.

وقال الحلف العسكري في أفغانستان "قتل ثلاثة من الجنود الأميركيين ومتعاقد واحد وأصيب ثلاثة جنود أميركيين آخرين بتفجير في 8 نيسان/أبريل قرب قاعدة باغرام الجوية".