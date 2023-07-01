مصرع وزير فلسطيني إثر حادث سير مروع قرب نابلس (فيديو)

لقي وزير هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطيني قدري أبو بكر، اليوم السبت، مصرعه إثر حادث سير مروع شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد الناطق الرسمي باسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي ارزيقات بأن ثلاثة مواطنين، بينهم رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، فارقوا الحياة في حادث سير مأساوي على الطريق الشمالي الشرقي لمدينة سلفيت.

وذكرت وسائل الإعلام الفلسطينية مثل وكالتي "فلسطين اليوم" و"صفا" أن الوزير أبو بكر لقي حتفه في الحادث الذي وقع بالقرب من بلدة جماعين جنوب مدينة نابلس.

وتوفي أبو بكر ومرافقه، إضافة إلى شخص آخر في حادث سير وقع أثناء عودة الوزير من حضور احتفالية لأطفال الأسرى، برعاية الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وتم تداول مقطع فيديو يُظهر سيارة متفحمة تُعتقد أنها كانت تقل الوزير، بينما توجد سيارة أخرى مقلوبة في الخلف.

ويشغل قدري أبو بكر، البالغ من العمر 70 عامًا، منصب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية منذ عام 2018





