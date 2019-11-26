مصرع 13 جنديا وضابطا فرنسيا في مالي

أعلنت الرئاسة الفرنسية الثلاثاء مقتل 13 عسكريا ضمن قوة برخان في مالي إثر حادث تصادم طائرتي هليكوبتر خلال مهمة ضد الجهاديين.

وقع الحادث ليل الاثنين الثلاثاء 25-26 تشرين الثاني نوفمبر وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية الفرنسية أن القتلى سقطو خلال أداء واجبهم في مالي .



وقال بيان أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أحيا "بأقصى درجات الاحترام ذكرى هؤلاء الجنود من القوات البرية، وهم ستة ضباط وستة مساعدين وكابورال سقطوا خلال عملية وقتلوا من أجل فرنسا في المعركة الصعبة ضد الإرهاب في منطقة الساحل".