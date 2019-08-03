مصرع 14 جنديا سودانيا قرب الحدود السعودية

ال المتحدث باسم قوات الحوثيين، يحيى سريع، مساء الجمعة، إن 14 جنديا سودانيا قتلوا جراء استهداف تجمع لهم بعدد من الصواريخ، قرب الحدود السعودية.

وأضاف سريع أن “الاستهداف أدى إلى إصابة 9 آخرين”.

وأوضح أن القصف استهدف معسكرا مستحدثا في قرية الطينة غرب منطقة حيران (اليمنية) قبالة مدينة جيزان السعودية.

وأفاد المتحدث العسكري بأن “عملية الاستهداف تمت بعد عملية استخباراتية دقيقة ونفذت بعدد من صواريخ الزلزال والكاتيوشا”.

ولم يصدر تعليق فوري من القوات السودانية المشاركة ضمن قوات التحالف العربي في اليمن حول ما أعلنته جماعة الحوثي.

ومؤخرا، كثف الحوثيون هجماتهم بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية والتقليدية على مواقع وتجمعات للجيش السعودي وقوات الحكومة اليمنية. (الأناضول)