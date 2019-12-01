مصرع 14 شخصا في اشتباكات بين الشرطة وتجار المخدرات في المكسيك

أسفرت اشتباكات بين الشرطة المكسيكية وتجار مخدرات، في ولاية كواهويلا، بشمالي البلاد، عن مصرع 14 شخصا، بينهم 4 من الشرطة.

وقال حاكم الولاية، ميغيل ريكيلمي، إن 4 من رجال الشرطة قُتلوا وأُصيب 6 آخرون، وتم القضاء على 10 من عناصر العصابة في الاشتباك.

ووفقا لشهود عيان، وصل المجرمون إلى بلدة في ولاية كواهويلا، يبلغ عدد سكانها 5 آلاف نسمة، في 7 مركبات وفتحوا النار على الجهات الحكومية.

ونتيجة لعملية مشتركة بين الشرطة والجيش، تم تدمير جزء من المركبات المدرعة التي أطلق منها المجرمون النار.

وتُظهر الصور في وسائل الإعلام المحلية ذخيرة من عيار كبير تم الاستيلاء عليها أثناء العملية. (نوفوستي)