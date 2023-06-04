مصرع 14 شخصا في انهيار أرضي بالصين

لقي 14 شخصا في الصين حتفهم فيما فُقد أثر 5 آخرين جراء انهيار أرضي في مقاطعة سيتشوان بجنوب غرب الصين الأحد.

ووفقا لما أعلنت عنه السلطات المحلية فإن الانهيار الأرضي "وقع على قمة جبل" في مزرعة غابات بالقرب من مدينة ليشان لافتة إلى أن "أعمال البحث والإنقاذ انطلقت بشكل فوري وعاجل.

وقال التلفزيون الصيني أن أزيد من 180 عامل إنقاذ انتقلوا إلى موقع الحادث، حيث ما تزال عمليات البحث والإنقاذ ما تزال مستمرة.

ويأتي الانهيار الأرضي بعدما تعرض مدينة ليشان لأمطار غزيرة على مدى اليومين السابقين للحادث، بحسب بيانات الأرصاد الجوية.

ووقعت الحادثة في بمنطقة جبلية على بعد حوالي 240 كيلومترا من عاصمة مقاطعة تشنغدو.

وكثيرا ما تتعرض المنطقة النائية ذات الغابات الكثيفة لكوارث طبيعية بينها الانهيارات الأرضية والزلازل كما تتكرر الانهيارات الارضية في المناطق الريفية والجبلية في الصين، وخاصة خلال مواسم الأمطار الغزيرة.