مصرع 15 شخصا بزلزال ضرب وسط باكستان

لقي 15 شخصا على الأقل حتفهم جراء زلزال بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر ضرب فجر الخميس، محافظة بلوشستان بوسط باكستان .

ووقع الزلزال، حسب هيئات للمسح الأرضي، في حوالي الساعة 03:00 بالتوقيت المحلي على بعد 14 كيلومترا من مدينة هرناي و100 كيلومتر من عاصمة بلوشستان مدينة كويتا.

وتراوحت قوة الزلزال وفقا لبيانات مختلفة من 5.7 إلى 5.9 درجة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الزلزال أسفر عن هزات أرضية ملحوظة في هرناي حيث قتل جراءها 15 شخصا.

وكان مركز الزلزال على عمق 10 كيلومترات تحت الأرض، الأمر الذي يجعله أكثر إحساسا بالنسبة إلى السلكان المحليين.