مصرع 15 مدنيا في دونيتسك.. "الدفاع الروسية": مقتل أكثر من 200 جندي أوكراني

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، القضاء على أكثر من 200 جندي من القوات الأوكرانية في مناطق نيكولايفكا وسفيرسك وتوريتسك، في المقابل تعرضت مدينة "دونيتسك" لقصف أوكراني أدى لمقتل 15 شخصا من المدنيين، في ميدان "مفوضي باكو" بحي كويبيشيف.

واستهدفت القوات الأوكرانية المدنيين في "دونيتسك" بقذيفة عيار 155 ملم (بمواصفات "الناتو)، حيث تسبب انفجار القذيفة في تشظي جثث المدنيين لمئات الأمتار.

وقد أعلن عمدة المدينة، أليكسي كولمزين، البيانات الأولية لحصيلة القتلى، بينما يجري الآن تحديد عدد الجرحى.

وجاء في البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية عن سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا:

-قضت القوات المسلحة الروسية على أكثر من 200 جندي أوكراني في منطقة زايتسيف ونيكولايفكا وسفيرسك وتوريتسك.

-في زابوروجيه، دمرت القوات الجوية الروسية المستودعات في مصنع إيسكرا والتي تقوم بصيانة أنظمة إطلاق الصواريخ الأمريكية هيمارس.

-قضت القوات الروسية على أكثر من 40 جنديا من لوائين تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقتي خيرسون ودنيبروبتروفسك خلال الـ24 ساعة الماضية.

-تمت تصفية أكثر من 70 مسلحا وتدمير 4 عربات مصفحة، إثر استهداف القوات الروسية لواءين من القوات المسلحة الأوكرانية ونقطة انتشار للكتيبة المتطرفة "كارباتيان سيش"في زابوروجيه

-أسقطت الدفاعات الجوية الروسية 14 مسيرة، وصاروخين من طراز HARM واعترضت 24 صاروخا من نوع Alder و HIMARS MLRS.

-أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية مقاتلة أوكرانية من طراز Su-25 بالقرب من قرية ألكساندرفكا بمنطقة خيرسون.

جمهورية دونيتسك

وأفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك بالمركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب بأوكرانيا بمقتل 427 مدنيا، وإصابة3431 آخرين جراء القصف الأوكراني منذ بدء التصعيد.

وجاء في بيان المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك:"قُتل 427 مدنيا خلال 214 يوما منذ بدء عمليات التصعيد والقصف من قبل القوات الأوكرانية، بينهم 21 طفلا، كما أصيب 3431 آخرين، بينهم 220 طفلا".

وأضاف البيان أنه خلال هذه الفترة، تضرر 7477 مبنى سكنيا و1647 من مرافق البنية التحتية المدنية.

وأطلقت القوات الأوكرانية 72252 وحدة ذخيرة من عيارات مختلفة مستهدفة عدة مناطق من أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية في الدونباس.