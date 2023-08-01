مصرع 16 عاملا بانهيار رافعة في الهند

في حادث مروع، لقي ما لا يقل عن 16 عاملًا حتفهم وأصيب ثلاثة آخرون عندما انهارت رافعة على مجموعة من العمال في موقع بناء طريق سريع في ولاية ماهاراشترا الهندية.

ووقع الحادث صباح اليوم الثلاثاء، عندما كان العمال يقومون بالتحكم في رافعة متحركة متخصصة لنقل الأعمدة الفولاذية الكبيرة المستخدمة في بناء الطرق السريعة وجسور السكك الحديدية.

ووفقًا لتقارير قناة "NDTV"، نقلاً عن الشرطة، فإن خمسة عمال آخرين قد يكونون ما زالوا تحت أنقاض الرافعة المنهارة، مما يزيد من حجم الكارثة والتحديات التي تواجه فرق الإنقاذ في محاولتها لإنقاذ المحتجزين.

تشارك الشرطة والإطفاء والخدمات الطارئة الأخرى حاليًا في عمليات الإنقاذ في موقع الحادث، وطالبت السلطات الشرطة بإجراء تحقيق شامل لمعرفة أسباب الحادث المأساوي.

