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مصرع 26 شخصا إثر حريق في حافلة ركاب غرب الهند (فيديو)

تاريخ النشر: 01 تمّوز / يوليو 2023 - 07:47
انتشال 25 جثة من مجموع 32 شخصًا كانوا يسافرون في الحافلة.
انتشال 25 جثة من مجموع 32 شخصًا كانوا يسافرون في الحافلة.

قُتل 26 شخصاً على الأقل في حادث حريق وقع في حافلة في ولاية ماهاراشترا، وسط غرب الهند، في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت. 

اشتعلت النيران في الحافلة التي كانت تقلّهم أثناء توجهها من يافاتمال في ولاية ماهاراشترا إلى بيون في بولدانا، على طريق Samruddhi Mahamarg السريع، حوالي الساعة الثانية من صباح السبت.

أفادت وسائل الإعلام المحلية بأنه تم انتشال 25 جثة من مجموع 32 شخصًا كانوا يسافرون في الحافلة. كما أُصيب 6-8 أشخاص بجروح، وتم نقلهم إلى مستشفى بولدانا الحكومي لتلقي العلاج. في وقت لاحق، توفي أحد المصابين نتيجة حروقه.

وتجرى التحقيقات اللازمة لمعرفة أسباب الحريق والعمل على تحسين الإجراءات الأمانية لضمان سلامة النقل العام والمسافرين في المنطقة.
 

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