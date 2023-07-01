مصرع 26 شخصا إثر حريق في حافلة ركاب غرب الهند (فيديو)

قُتل 26 شخصاً على الأقل في حادث حريق وقع في حافلة في ولاية ماهاراشترا، وسط غرب الهند، في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت.

اشتعلت النيران في الحافلة التي كانت تقلّهم أثناء توجهها من يافاتمال في ولاية ماهاراشترا إلى بيون في بولدانا، على طريق Samruddhi Mahamarg السريع، حوالي الساعة الثانية من صباح السبت.

#WATCH | #Maharashtra: Visuals from Samruddhi Mahamarg expressway in #Buldhana where 26 people died and 8 others were injured after a bus travelling from #Nagpur to #Pune met with an accident. pic.twitter.com/o64hu6gr73 — The Times Of India (@timesofindia) July 1, 2023

أفادت وسائل الإعلام المحلية بأنه تم انتشال 25 جثة من مجموع 32 شخصًا كانوا يسافرون في الحافلة. كما أُصيب 6-8 أشخاص بجروح، وتم نقلهم إلى مستشفى بولدانا الحكومي لتلقي العلاج. في وقت لاحق، توفي أحد المصابين نتيجة حروقه.

وتجرى التحقيقات اللازمة لمعرفة أسباب الحريق والعمل على تحسين الإجراءات الأمانية لضمان سلامة النقل العام والمسافرين في المنطقة.

