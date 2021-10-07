مصرع 29 شخصاً بهجمات مسلحة بنيجيريا

لقسي 29 شخصاً، حتفهم جراء هجمات مسلحة شهدتها ولايتا زامفارا، شمال شرقي نيجيريا، وكاتسينا شمال غرب البلاد.

وأفادت تقارير إعلامية محلية أن مجهولين قد شنوا هجوما مسلحًا على منطقة “كاورا ناموندا” بولاية “زامفارا”، ما أسفر عن مقتل 19 شخصاً، واشتعال النيران بعدد كبير من المنازل.

على الصعيد نفسه أطلق مجهولون النيران على عدد من المصلين العائدين من مسجد بولاية كاتسينا، ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص، وإصابة آخرين بجروح.

ومنذ 5 سنوات تشهد نيجيريا، صراعات عنيفة بين قبيلة الفولاني التي تعمل بتربية الحيوانات، وبعض القبائل الأخرى المشتغلة بالزراعة.

وأسفرت الصراعات بين الجانبين عن مقتل نحو 2000، وأجبرت الآلاف على ترك منازلهم.

من جهتها، تستغل العصابات المسلحة تلك الصراعات، وتقوم هي الأخرى بشن هجمات لصالحها.