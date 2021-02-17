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مصرع 3 امنيين ايرانيين خلال عملية استخبارية

منشور 17 شباط / فبراير 2021 - 09:29
عملية استخباراتية ضد ما وصف بـ إحدى عصابات الجرائم
عملية استخباراتية ضد ما وصف بـ إحدى عصابات الجرائم

لقي ثلاثة من جهاز الاستخبارات الايرانية حتفهم، خلال تنفيذ عملية استخباراتية ضد ما وصف بـ إحدى عصابات الجرائم المنظمة في إقليم سيستان وبلوشيستان، بجنوب شرق البلاد.

وقالت العلاقات العامة بوزارة الأمن إن "ثلاثة من رجال الأمن استشهدوا في محافظة سيستان وبلوشستان (جنوب شرق ايران)، أثناء قيامهم بواجبهم".

وأشار بيان الوزارة إلى أنه "في أعقاب العمليات الاستخبارية حول إحدى عصابات الجريمة المنظمة في محافظة سيستان وبلوشستان".

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