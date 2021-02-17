مصرع 3 امنيين ايرانيين خلال عملية استخبارية

لقي ثلاثة من جهاز الاستخبارات الايرانية حتفهم، خلال تنفيذ عملية استخباراتية ضد ما وصف بـ إحدى عصابات الجرائم المنظمة في إقليم سيستان وبلوشيستان، بجنوب شرق البلاد.

وقالت العلاقات العامة بوزارة الأمن إن "ثلاثة من رجال الأمن استشهدوا في محافظة سيستان وبلوشستان (جنوب شرق ايران)، أثناء قيامهم بواجبهم".

وأشار بيان الوزارة إلى أنه "في أعقاب العمليات الاستخبارية حول إحدى عصابات الجريمة المنظمة في محافظة سيستان وبلوشستان".

أعلن مركز العلاقات العامة والإعلام التابع لوزارة الامن في بيان عن استشهاد ثلاثة من الجنود المجهولين للأمام العصر (القوي الأمنية) في سيستان وبلوجستانhttps://t.co/f4pLshlz0a pic.twitter.com/F0fXSxJ0AX — ارنا العربیة (@irna_arabic) February 17, 2021

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