مصرع 3 جنود بمفخخة في كابول و82 قتيلا من طالبان بغارات في قندهار

لقي ثلاثة جنود مصرعهم في هجوم بسيارة مفخخة في العاصمة الافغانية كابول، فيما شن الطيران الحكومي غارات على اهداف لحركة طالبان في قندهار جنوبي البلاد اسفرت عن مقتل 82 عنصرا من الحركة.

وقال مصدر في الشرطة الافغانية إن انفجار السيارة المفخخة خلف أيضا 12 جريحا، مؤكدا أن جميع الضحايا هم عسكريون، فيما قال شاهد عيان إنه أنه لم يتضح ما إذا كان الضحايا من العسكريين أم المدنيين.

وأكدت شرطة كابل وقوع الانفجار، دون الخوض في تفاصيل.

من جهة اخرى، قتل 82 من عناصر حركة "طالبان" بغارات جوية شنها الطيران الحربي الحكومي في ولاية قندهار الجنوبية في أفغانستان.

وقال المتحدث باسم أجهزة الأمن المحلية، جمال باركزاي، اليوم الأحد، أن الغارات أسفرت أيضا عن تدمير دبابتين وعدد من الآليات التابعة للحركة.

من جهتها قالت وزارة الدفاع الأفغانية أن عملية مكافحة الإرهاب الجارية في عدد من مناطق البلاد توجت بمقتل أكثر من 100 مسلح. وأضافت الوزارة أن قوات الأمن كشفت عن 32 عبوة ناسفة مزروعة على يد "طالبان" وتم إبطال مفعولها.