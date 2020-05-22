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مصرع 43 شخصاً وإصابة 31 في حادث سير في السودان

منشور 22 أيّار / مايو 2020 - 12:50
مصرع 43 شخصاً وإصابة 31 في حادث سير في السودان

لقى 43 شخصاً مصرعهم، وإصيب 31 آخرون في حادث سير بولاية “شمال دارفور” غربي البلاد.

جاء ذلك في بيان صادر عن المكتب الصحافي للشرطة السودانية، فجر الجمعة، أطلعت عليه ” الأناضول”.

وأوضح البيان أن الحادث وقع مساء الخميس، بمنطقة “شنقلي طوباية” بولاية شمال دارفور بين سيارة نقل وشاحنة نتج عنه وفاة 43 مواطنا وبلغ عدد المصابين 31 .

وذكر أنه تم إسعاف حالات الإصابة الخطيرة إلى مستشفى مدينة الفاشر مركز الولاية ، فيما أسعفت بعض الحالات إلى مستشفى “شنقلي طوباي” لتلقى الإسعافات الأولية. (الأناضول9


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