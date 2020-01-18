مقتل 60 في هجوم للحوثيين على معسكر في مأرب باليمن

قالت قناة الإخبارية التلفزيونية السعودية مساء السبت إن الحوثيين المتحالفين مع إيران هاجموا معسكر تدريب للجيش في مدينة مأرب باليمن مما أدى إلى مقتل 60 عسكريا وإصابة العشرات.

ونقلت الإخبارية عن مصادر قولها إن الهجوم نفذ بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة.

وثمة حرب بالوكالة في اليمن بين إيران والسعودية. وتدخل تحالف بقيادة السعودية في 2015 لدعم قوات الحكومة التي تقاتل الحوثيين.

ويخضع الحوثيون لحظر أسلحة منذ 2015. ونفت إيران مرارا إمداد الحوثيين بالأسلحة.

ولم يعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن الهجوم. (رويترز)