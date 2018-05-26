مصرع 48 شخصا بحادث سير في أوغندا

أوغندا أدرجت ضمن قائمة الدول التي يقع فيها أكبر عدد من الحوادث المميتة

بلغ عدد القتلى في حادث حافلة ركاب بجرار وناقلة في منطقة كرياناندوغو شمالي غرب أوغندا، 48، حسبما أفادت بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم المنظمة، إيرين ناكاسييتا في هذا الصدد: "ارتفع عدد قتلى (الحادث) إلى 48 شخصا من بينهم 16 طفلا".

وكانت وسائل إعلام عالمية أعلنت في وقت سابق عن مصرع 20 شخصا جراء الحادث.

ووفقا لصحيفة "ديلي مونيتور" الأوغندية، فقد اصطدمت ليلة الجمعة على السبت، حافلة ركاب متوجهة من مدينة ليرا إلى كمبالا عاصمة أوغندا، بجرار كان يسير في الاتجاه المعاكس دون إشعال المصابيح الأمامية، لتنقلب الحافلة وتصطدم مجددا بشاحنة مع مقطورة.

يذكر أن أوغندا أدرجت ضمن قائمة الدول التي يقع فيها أكبر عدد من الحوادث المميتة في العالم، وتشهد سنويا نحو 20 ألف حادث سير، تؤدي إلى وفاة نحو ألفي شخص.