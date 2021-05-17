مصرع 5 متطرفين في عملية امنية بتونس

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، الاثنين، القضاء على خمسة متشددين في عملية قامت بها قوات من الأمن والجيش البري والجوي في منطقة جبال الشعانبي بمحافظة القصرين (غرب) والجدودية مع الجزائر.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إنه "بناء على معطيات فنية دقيقة، تمكنت وحدات أمنية تابعة لوزارة الداخلية ووحدات عسكرية برية وجوية تابعة لوزارة الدفاع الوطني، حسب المعطيات الأولية، من القضاء على خمسة عناصر إرهابية".

وأفاد الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني، حسام الدين الجبابلي، لوكالة فرانس برس بأن "العملية انطلقت فجر الاثنين و ويجري تحديد هويات وانتماءات القتلى".

وبؤكد الجبابلي أن عمليات التمشيط متواصلة في جبال الشعانبي الحدودية مع الجزائر والتي تتخذ جماعات متشددة مسلحة منها ملجأ وتنفذ بين وقت وآخر عمليات تستهدف أمنيين وعسكريين.

وتخوض القوات العسكرية التونسية منذ 2012 حملات تعقب جماعات مسلحة تنتمي إلى خلايا تابعة لتنظيم القاعدة في المغرب، وكذلك لتنظيم داعش .

وأعلنت وزارة الداخلية التونسية مطلع أبريل الفائت القضاء على ثلاثة متشددين من بينهم امرأة فجرت نفسها بحزام ناسف وهي تحمل رضيعها في جبال محافظة القصرين (غرب).

وشن هذا التنظيم في 2014 هجوما على عسكريين وقتل 15 جنديا، وتلا ذلك سلسلة اعتداءات في البلاد.

ومطلع فبراير الفائت قتل أربعة جنود تونسيين في انفجار لغم أرضي في منطقة جبال المغيلة القريبة من جبال السلوم، خلال عملية تمشيط. وتبنى تنظيم داعش العملية.

ومنذ ثورة 2011، تواجه تونس تنامي حركات متشددة مسلحة خصوصا في المناطق الحدودية مع كل من الجزائر وليبيا.

وتحسن الوضع الأمني في البلاد في السنوات الأخيرة، لكن حال الطوارئ لا تزال سارية منذ العام 2015.